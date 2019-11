Die Mitarbeiterin einer Leipziger Immobilienfirma ist in ihrer Wohnung angegriffen worden. Wie die Polizei dem MDR bestätigt hat, haben am Sonntagabend zwei vermummte Personen bei der Frau geklingelt, sie in ihre Wohnung gedrängt und ihr mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Den Beamten zufolge verließen die Täter die Wohnung mit den Worten: "Schönen Gruß aus Connewitz." Die Projektleiterin wurde bei dem Angriff verletzt und musste medizinisch behandelt werden.