Leipzig ist als Stadt der Friedlichen Revolution in die Geschichtsbücher eingegangen. Nun wird das Umfeld des Jahrestages der Rücktritte des DDR-Ministerrates und des Politbüros und schließlich des Mauerfalls bemüht, um Massen zu mobilisieren.

Die "BewegungLeipzig" sieht sich als Ableger von "Querdenken" aus Stuttgart. Die Bewegung demonstriert gegen Corona-Maßnahmen, die ihrer Ansicht nach in die Grundrechte eingreifen. Nun stellen sich die Organisatoren in eine Reihe mit den Montagsdemonstrationen vor dem Mauerfall. Dafür haben sie eigens ein Video produziert, in dem sie Ausschnitte bisheriger Querdenker-Demos mit historischen Bildern von 1989 verbinden.