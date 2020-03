Immer mehr öffentliche Einrichtungen wie Museen, Theater und Kultureinrichtungen in Leipzig werden wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Auch das Museum in der "Runden Ecke" mit dem Museum im Stasi-Bunker in Machern wird den Besucherverkehr ab Montag einstellen. Wie die Leitung mitteilte, betreffe dass auch die Ausstellungen in Leipzig und Machern sowie die entsprechenden Führungen einschließlich bereits gebuchter Gruppenführungen. Die Einschränkungen gelten zunächst bis zum 30. März 2020. Für Anfang April geplante Veranstaltungen, wie die einmal im Monat stattfindende Filmreihe "Zeitgeschichte auf der Leinwand", werden terminlich verschoben. Aktualisierungen dazu werden laufend bekannt gegeben.