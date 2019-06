Zwei Männer haben einen 29-Jährigen in Leipzig aus einer Straßenbahn gezerrt und ihn bewusstlos geschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beleidigten die 21 und 23 Jahre alten Männer am Sonntagmorgen Fahrgäste in einer Straßenbahn. Als der 29-Jährige einschritt, zerrten sie ihn an einer Haltestelle im Stadtteil Gohlis-Süd aus der Bahn und traten nach Angaben der Polizei wiederholt gegen seinen Kopf. Die Polizei spricht davon, dass die Täter "jegliche Beherrschung verloren" hätten.