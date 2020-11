Bei einer Auseinandersetzung in Leipzig-Paunsdorf ist in der Nacht zum Sonntag ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine Begleitperson wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelte fünf Tatverdächtige, vier von ihnen wurden ebenfalls verletzt. Ein 24-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags.

Nach Angaben der Polizei ging der Tat offenbar ein Streit in einer Straßenbahn zwischen drei Personen (Frau, 20 Jahre und zwei Männer im Alter von 21 und 50 Jahren) und einer weiteren Gruppe (fünf Männer und Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren) voraus. Als die beiden Gruppen an der Haltestelle "Am Vorwerk" ausstiegen, sei es in Höhe der Kreuzdornstraße zu der tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde der 21-Jährige mit einem Messer verletzt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Leipzig und Polizeidirektion Leipzig zum genauen Tatablauf und den Hintergründen dauern an.