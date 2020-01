In Leipzig beginnt in Kürze das Verfahren für die Berufung eines neuen Thomaskantors. Dazu will die Stadt Leipzig eine Auswahlkommission benennen, bestätigte eine Sprecherin der Stadt Leipzig dem Evangelischen Pressedienst. Ein neuer Thomaskantor soll im Frühjahr 2021 berufen werden. Derzeit wird der weltberühmte Knabenchor von Dirigent Gotthold Schwarz geleitet. Der 67 Jahre Schwarz hat das Amt noch bis Ende Juni 2021 inne. Er war im August 2016 als Thomaskantor eingeführt worden, nachdem er den Chor schon übergangsweise geführt hatte. Sein Vorgänger Georg Christoph Biller hatte das Amt aus gesundheitlichen Gründen Anfang 2015 aufgegeben.