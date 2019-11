In Leipzig wird am Mittwoch die sportlichste Schule gesucht. Der SC DHfK und das Landesamt für Schule und Bildung laden zu einem Fitness-Siebenkampf ein. 18 Schulen aus Leipzig und der Umgebung treten gegeneinander an. Die Schüler der fünften bis zehnten Klassen messen sich unter anderem beim Liegestützemachen und im Medizinballweitwurf. Titelverteidiger ist die Oberschule Wiederitzsch.