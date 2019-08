Zwischen 1.000 und 16.000 Euro erhalten nun die einzelnen Bewerber für ihre Projekte. Dabei geht es um den Ausbau von Freizeit-, Gemeinschafts- und Erholungseinrichtungen und um die Gestaltung von örtlichen Plätzen, so wie in Wyhra, einem Ortsteil von Borna. Dort erhält der Verein zur Förderung des Museumshofes knapp 9.800 Euro, um den Rast- und Veranstaltungsplatz am Lutherweg neu einzurichten. Das Kirchspiel Leipziger Neuseenland kann Dank der Förderung für knapp 2.000 Euro eine Jurte anschaffen, und der Turn- und Sportverein Kitzscher kann beispielsweise einen Fitnessgarten einrichten, Förderhöhe über 14.000 Euro. Besonders positiv sei, dass die Hürde, einen Antrag zu stellen sehr niedrigschwellig ist, sagte Ina-Beate Groß. Dadurch sei auch der Aufwand für die Bewerber sehr gering.

Das sei gerade für Vereine und Kommunen wichtig, findet die Rathauschefin. Immerhin tragen diese das soziale Leben auf dem Land. Positiv sei auch, dass viele kleine Projekte gefördert werden, die manchmal in kein anderes Förderprogramm reinpassen. "Das macht das Programm einfach so toll und hat es so noch nicht gegeben."



Ihre Kommune hat gleich fünf Anträge gestellt, vier wurden bewilligt. So gibt es Geld für zwei Aufsteller, für ein Festzelt und für das Sportlerheim Möbel.



Bis zum 15. Oktober müssen nun alle 34 Projekte umgesetzt werden, sonst verfällt die Förderung.