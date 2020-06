Die Trainingshalle des Leipziger Tanztheaters auf dem Spinnereigelände in Plagwitz. Die Tänzer dürfen ihre 180 x 180 Zentimeter großen Quadrate beim Training nicht verlassen.

Die Trainingshalle des Leipziger Tanztheaters auf dem Spinnereigelände in Plagwitz. Die Tänzer dürfen ihre 180 x 180 Zentimeter großen Quadrate beim Training nicht verlassen.

Die Trainingshalle des Leipziger Tanztheaters auf dem Spinnereigelände in Plagwitz. Die Tänzer dürfen ihre 180 x 180 Zentimeter großen Quadrate beim Training nicht verlassen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seit wenigen Tagen darf das Leipziger Tanztheater wieder auf dem Spinnereigelände in Plagwitz trainieren. Seit März mussten die rund 400 Tänzer im Alter von drei bis 40 Jahren darauf verzichten. Nur die Dreijährigen dürfen noch nicht zum Üben kommen. Für sie sei es zu kompliziert, die Regeln einzuhalten, meinen die Tanzpädagogen. Alle anderen dürfen sich zu Gruppen mit maximal 13 Tänzern zusammenfinden.

Neben den Markierungen für die abgegrenzten Übungsrechtecke liegen schon die Hygienetücher bereit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jeder erhält in der großen Halle ein eigenes Übungsrechteck, das er nicht verlassen darf. So werden die Tänzer auf Abstand gehalten. Raumgreifende und schweißtreibende Figuren sind untersagt. Die Tänzer machen das Beste aus der Situation und sehen sogar eine Chance darin. Die Konzentration auf das Rechteck biete neue Möglichkeiten der Kreativität, sagen die Tanzpädagogen. Für die kleinen Tänzer biete die markierte Fläche gar eine bessere Orientierungshilfe, als sich im freien Raum zu bewegen. So entstehen vielleicht auch für eine Zeit nach Corona neue Lehransätze.