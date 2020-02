Laut Umweltbundesamt hat sich die Luftqualität im vergangenen Jahr in ganz Deutschland verbessert. Der Grenzwert für Stickoxide sei im Jahresschnitt an rund 20 Prozent der Messstationen überschritten worden. 2018 seien das noch 42 Prozent gewesen. Bei Feinstaub habe es erstmals keine Überschreitungen gegeben. Bundesumweltministerin Schulze sprach von erfreulichen Ergebnissen und sehr guten Fortschritten. Allerdings seien die Stickoxid-Werte noch in 19 Städten zu hoch, unter anderem in Berlin, München und Hamburg. Außerdem seien bislang noch nicht alle Daten ausgewertet. "Die Zahl könnte noch auf 25 bis 30 Städte steigen", so der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner.