Wer im Leipziger Waldstraßenviertel wohnt, kennt das Problem: Wenn man ein Auto, aber keinen Stellplatz hat, kann die Suche nach einer freien Parklücke schon mal etwas dauern. Besonders schwierig wird es, wenn in der angrenzenden Arena ein Konzert stattfindet oder RB Leipzig ein Spiel im heimischen Stadion bestreitet. Dann parken die Besucher das benachbarte Quartier völlig zu.

Mit dem Chaos soll ab Ende Oktober Schluss sein - jedenfalls für die Bewohner. Dann wird das Parken im gesamten Wohngebiet kostenpflichtig. Besucher müssen also einen Parkschein ziehen. Die Anwohner können ihr Auto mit einem entsprechenden Ausweis ohne Parkschein abstellen. Allerdings kostet der Bewohnerparkausweis nach Angaben der Stadt Leipzig ebenfalls eine Gebühr von bis zu 53,72 Euro jährlich.

Wie komme ich an einen Bewohnerparkausweis? Ab August kann der Ausweis beim Ordnungsamt der Stadt Leizig im Technischen Rathaus beantragt werden (Prager Straße 135, Haus A, Zimmer A.4.016). Anspruch hat, wer seinen Hauptwohnsitz im ausgewiesenen Gebiet hat und über ein eigenes Fahrzeug mit grüner Feinstaubplakette verfügt. Auch Bewohner, die eine dauerhafte private Nutzung eines Pkws nachweisen können oder einen Vertrag mit einer Carsharing-Firma haben, können einen Bewohnerparkausweis beantragen. Die Gebühren müssen gleich vor Ort bezahlt werden.

Auf das Bewohnerparken setzt die Stadt Leipzig bereits in anderen Vierteln. So können Anwohner in der Westvorstadt, der Innenstadt und im Musikviertel einen Ausweis beantragen, um ohne Parkschein und zeitlich unbegrenzt zu parken.