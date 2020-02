Getreu dem Motto "Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt…" kümmert sich Leipzig bereits jetzt schon um das weihnachtliche Markttreiben. In genau neun Monaten, am 24. November, geht es wieder mit adventlichem Budenzauber los. Wie in den vergangenen Jahren können die Besucherinnen und Besucher mitentscheiden, aus welcher Tasse sie 2020 ihr Heißgetränk genießen wollen. Die Abstimmung läuft noch bis zum Donnerstag, 27. Februar, 12 Uhr, unter www.leipzig.de/weihnachtsmarkt.