Ein weiteres Problem - die Anforderungen beim Neubau lassen die Preise steigen. Unter 10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter läuft da nichts - also wird in erster Linie im oberen Preissegment gebaut. Zwar hat der Leipziger Stadtrat beschlossen, dass bei neuen Bebauungsplänen 30 Prozent der errichteten Wohnungen preisgebunden sein müssen, aber darauf lassen sich die wenigsten Bauherren ein. Denn dann würden sie nur maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter erhalten - sie würden also teurer bauen, als sie vermieten. Und solange die Nachfrage nach Wohnungen im oberen Preissegment nicht nachlässt, solange werden auch weniger Wohnungen im unteren Preissegment angeboten. Und das trotz Wohnbauförderprogramm des Freistaates.

Hinzu kommt, dass sich die Bodenpreise in Leipzig in den letzten drei Jahren vervierfacht haben. Kostete ein 150 Quadrameter großes Stadthaus vor 12 Jahren noch 240.000 Euro, kann es je nach Lage heute mehr als doppelt so teuer sein.

Welcher Wohnraum wird in Leipzig denn gebraucht?