In Leipzig startet am Sonnabend die 18. Auflage des Hörspielsommers. Neun Tage lang sind jeden Nachmittag und Abend Hörspiele, Performances, szenische Lesungen und Klangkunstinstallationen live auf dem Festivalgelände am Elsterflutbecken zu erleben – allesamt unter freiem Himmel. Das Angebot richtet sich an Kinder und Erwachsene. Zudem gibt es drei Hörspielwettbewerbe, Workshops und Mitmachprogramme. Zum Auftakt können die Zuhörer akustisch mit "Alice im Wunderland" unterwegs sein.