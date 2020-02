Was gehört alles zum Neuseenland? - Derzeit gehören 24 Seen und Speicherbecken zum Neuseenland. Darunter solch bekannte Seen wie der Cospudener, Markkleeberger oder Hainer See.

- Nach dem Jahr 2030 sollen vier weitere Seen entstehen (bis spätestens 2050).

- Viele Einzelprojekte müssen koordiniert werden. Dafür gibt es eine Steuerungsgruppe, in der Experten, Regionalentwickler und kommunale Vertreter zusammenarbeiten. Insgesamt sind es 17 Landkreise, Vereine, Verbände und Naturschutzvereinigungen. Sprecher ist der Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen.