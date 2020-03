In vielen Ländern in Europa gilt bereits eine Ausgangssperre. Italien verlängerte am Donnerstag seine Einschränkungen über den 3. April hinaus. In Deutschland gilt bisher nur in der Gemeinde Mitterteich (Oberpfalz, Bayern) eine Ausgangssperre. Das zuständige Landratsamt hatte am Mittwoch die Verfügung erlassen, nachdem zahlreiche Neuinfektionen aufgetreten sind. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) denkt über weitere Ausgangssperren nach.