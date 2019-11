Mal geht es um einen Ehekrach oder Unterhaltszahlungen, mal um einen Konflikt mit dem Vermieter oder einen Blitzer: Die Deutschen fechten immer mehr Rechtsstreitigkeiten aus – vor Gericht oder auch in der Beratung. So steht es im neuen Streitatlas des Versicherers Generali. Der Konzern hat Zehntausende Fälle ausgewertet und dabei zum Beispiel festgestellt: Die Menschen in Leipzig sind besonders oft in Konflikte verwickelt.