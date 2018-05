Das Landgericht Leipzig befasst sich seit Dienstag mit der Frage, wer rechtmäßiger Eigentümer wertvoller Skulpturen im Leipziger Zoo ist. Der Sohn des ehemaligen Zoodirektors, Johannes Gebbing, verlangt in dem Zivilverfahren von der Stadt Leipzig die Herausgabe. Gestritten wird um vier Bronzeskulpturen, darunter der "Athlet" und die "Badende" von Max Klinger sowie die "Jason-Gruppe" des Bildhauers Walter Lenck - eine überlebensgroße Skulptur der griechischen Heldengestalt Jason, der zwei Stiere bändigt. Alle Werke wurden vor über 80 Jahren vom früheren Tierparkdirektor Johannes Gebbing senior angeschafft. Und zwar privat, meint dessen Sohn und Erbe, Johannes Gebbing junior. Die Stadt Leipzig habe die wertvollen Objekte nur als Leihgabe erhalten, meint der der 87-Jährige und beansprucht die Figuren für sich.

Diese Ansprüche ließen sich auch nachweisen, glaubt Gebbings Anwalt Hannes Hartung, der auch schon für den Kunstsammler Cornelius Gurlitt tätig war: „Mein Mandant hat mit der Stadt schon vor zwei Jahren Kontakt aufgenommen, weil er in den Unterlagen seine Bruders Beweise gefunden hat, dass sein Vater die 'Jason-Gruppe' und den 'Atheleten' an den Zoo verliehen hat."

Auch die Stadt hat ihre Archive durchforstet und kommt zu dem Ergebnis, dass die Skulpturen keineswegs nur Leihgaben waren. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke sagte MDR SACHSEN: "Wir können, so meinen wir, belegen, dass Herr Gebbing damals in seiner Funktion als Zoodirektor und damit in städtischer Funktion die Skulpturen erworben hat und gehen davon aus, dass sie der Stadt gehören."