Die Stadt Leipzig hat den Zuschlag für das neue Nachwuchsleistungszentrum für Spitzensport erhalten. Das für Sportfragen zuständige sächsische Innenministerium bestätigte am Dienstag einen Bericht der "Leipziger Volkszeitung". Demnach wird der Freistaat eine entsprechende Vereinbarung mit allen anderen Bundesländern abschließen. Diese stellen dafür jährlich bis zu 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Der sächsische Anteil beträgt jährlich 75.000 Euro.

In Leipzig sollen künftig angehende Spitzenathleten für die Olympischen Spiele und Paralympics fit gemacht werden. Die neue Talenteschmiede wird Anfang 2020 an der Start gehen und am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft angesiedelt sein.