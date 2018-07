Nicht betroffen: Die Leuchtreklame an der Nato wird von den Behörden nicht beanstandet.

Nicht betroffen: Die Leuchtreklame an der Nato wird von den Behörden nicht beanstandet. Bildrechte: dpa

Denkmalschutz greift durch Ärger um Leuchtreklamen auf der Karli in Leipzig

Hauptinhalt

Leuchtende Werbetafel prägen die Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig. Zahlreiche Gastronomen werben so für ihre Läden. Doch nun will die Stadtverwaltung dem bunten Treiben einen Riegel vorschieben. Ein Grund: Denkmalschutz.