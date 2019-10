08.10.2019 | 17:00 Uhr So begeht Leipzig den 9. Oktober - Zeitplan

Hauptinhalt

Der 9. Oktober 1989 veränderte Deutschland. Der Tag hätte in einer Katastrophe enden können und endete schließlich im Sieg der Friedlichen Revolution. In Leipzig wird an diese Ereignisse jedes Jahr erinnert, in diesem Jahr zum 30. Mal. Schon seit Anfang September wird in der Stadt auf das Lichtfest eingestimmt. Jede Woche wurde an geschichtsträchtiger Stelle ein neuer Lichtraum eröffnet, um an den Wendeherbst 1989 zu erinnern. Zum 9. Oktober werden in diesem Jahr einen ganzen Tag lang Veranstaltungen angeboten.