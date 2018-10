Am Dienstag wird in Leipzig an die Ereignisse des 9. Oktobers vor 29 Jahren erinnert. Unter dem Motto "ich. die. wir." würdigt die Messestadt am "Tag der Freiheit" die Ereignisse im Herbst 1989 mit dem traditionellen Programm-Dreiklang: dem Friedensgebet und der Rede zur Demokratie in der Nikolaikirche sowie dem Lichtfest auf dem Augustusplatz. Auch Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen und Lesungen sind Teil des Programms. Wie in jedem Jahr sind die Leipziger dazu aufgerufen, auf dem Augustusplatz aus Tausenden Kerzen eine leuchtende 89 zu bilden.