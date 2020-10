Auch in Markranstädt und Torgau wird mit Licht und Kunst an die Wende erinnert. "Markranstädt leuchtet" heißt es am Freitag. Von 20 bis 24 Uhr werden unter anderem Kirche, Stadthalle und Rathaus in den Farben Schwarz-Rot-Gold angestrahlt. Eine Andacht ist in der Nacht in der Kirche geplant.



Im nordsächsischen Torgau wird es von Sonabend bis Sonntag eine Kirchen- und Museumsnacht geben. Höhepunkt sei die Lichtkunst in der Stadt- und Schlosskirche, sagt Christiane Schmidt, Pfarrerin der Evangelischen Kirchgemeinde Torgau, MDR SACHSEN.