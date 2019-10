30 Jahre Friedliche Revolution erklingen beim Friedensgebet in der Nikolaikirche neu. Die 850 Jahre alte Kirche hat als Symbol des Umbruchs in den vergangenen Wochen ein neues Geläut bekommen. Wenn es am Mittwochabend zum ersten Mal ertönt, wird ein Klang zu hören sein, den es so seit mehr als 100 Jahren nicht mehr gab. Denn die sieben Tonnen schwere Glocke Osana war 1917 für den Kanonenbau eingeschmolzen worden. Im Frühjahr wurden die verbliebenen drei Glocken aus dem Kirchturm gehoben. Das Geläut verstummte bis zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution, dem Tag des Lichtfestes in Leipzig.