Der Politiker erklärte, er sei als Abgeordneter des Sächsischen Landtages vermehrt Anfeindungen ausgesetzt. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zeige die Gefahr, die von Rechtsterroristen ausgeht. "Ich nehme das ernst", erklärte Böhme. "Drohungen gegen Politikerinnen und Politiker sind inzwischen leider an der Tagesordnung. Wir dürfen keinen Gewöhnungseffekt zulassen."

Am Dienstagabend hatten rund 500 Menschen gegen die Abschiebung eines 23-Jährigen in Leipzig-Volkmarsdorf demonstriert. Durch eine Sitzblockade wollten die Demonstranten die Abschiebung verhindern. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, elf Beamte wurden leicht verletzt. Am Mittwochabend versammelten sich am selben Ort erneut mehrere Hunderte Demonstranten, um auf einer Kundgebung ihre Solidarität zu zeigen. Die Versammlung verlief nach Polizeiangaben überwiegend friedlich.