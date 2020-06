Die Arbeiten am "Lipsia-Turm" in Leipzig-Grünau sind beendet. Entstanden sind 60 altersgerechte und barrierefreie Ein- bis Dreiraumwohnungen mit moderner Ausstattung für alle Generationen, teilte die Wohnungsgenossenschaft "Lipsia" am Mittwoch mit. Der Bau an der Miltitzer Allee verfüge auf 13 Stockwerken über eine Fläche von 7.444 Quadratmetern auf 13 Stockwerken. Mit 42 Metern Höhe ist er im Leipziger Westen weithin zu sehen.