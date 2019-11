Das Landeskriminalamt Sachsen und die Staatsanwaltschaft haben insgesamt 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt für Hinweisgeber, die zu einem Brandanschlag und einem Überfall auf eine Immobilien-Mitarbeiterin geben können. Konkret geht es um den Brandanschlag vom 3. Oktober in der Prager Straße sowie um den Überfall auf eine Prokuristin in deren Wohnung am 4. November im Stadtteil Wahren.