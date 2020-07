Die Soko Linx ermittelt jetzt zu den Angriffen Vermummter auf einen Polizeiposten in Connewitz (Archivbild).

Die Soko Linx ermittelt jetzt zu den Angriffen Vermummter auf einen Polizeiposten in Connewitz (Archivbild). Bildrechte: Telenewsnetwork

Nach zwei Anschlägen auf die Außenstelle des Polizeireviers Leipzig Südost in der Wiedebach-Passage ermittelt nun die Soko Linx des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen . Die Beamten ermitteln wegen des Tatvorwurfs des Landfriedensbruchs und wegen Sachbeschädigung. Ein politisch motivierter Hintergrund der Angriffe im Stadtteil Connewitz könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es am Montag.

Die Polizei bittet in einem Zeugenaufruf um Hinweise. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auch aus sozialen Netzwerken geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon: 0341-96 64 66 66 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Am vergangenen Freitag, 17. Juli, hatten etwa 20 bis 25 Vermummte gegen 23:15 Uhr befüllte Glasbehältnisse gegen die Fassade der Außenstelle des Polizeireviers Leipzig Südost in der Wiedebach-Passage geworfen. Sie haben die Fassade des Reviers auch mit Teerfarbe beschmutzt und ein in der Nähe parkendes Auto beschädigt. Anschließend flüchteten die Täter Richtung Herderplatz.