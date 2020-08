Auf der Autobahn 14 bei Leipzig ist in der Nacht zu Freitag ein mit Waschmaschinen beladener Lkw in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben war der Sattelschlepper in Fahrtrichtung Magdeburg unterwegs, als der Fahrer am Dreieck Parthenaue das Feuer bemerkte. Er stoppte sein Fahrzeug und koppelte die Zugmaschine ab. Sie blieb unbeschädigt. Der Anhänger mit der Ladung brannte dagegen komplett aus.