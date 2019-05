Eine von Leipzigs berühmtesten Leuchtreklamen ist zurück. Seit Kurzem ist die denkmalgeschützte Werbung "Die Löffelfamilie" wieder in Betrieb. Wie der Vorsitzende des Betreibervereins, Peter Dorsch, mitteilte, sei mit Hilfe von Spendengeldern in Höhe von 1.900 Euro ein Großteil der zerbrochenen Neonröhren ausgewechselt worden.

Die historische Leuchtreklame war im Februar bei einer Protestaktion gegen die Räumung des besetzten linken Kulturzentrums "Black Triangle" zu Bruch gegangen. Insgesamt habe man 13 Röhren austauschen lassen. Die letzte, kleine Reparatur stehe am Montag an, so Dorsch. Mehr als 60 Unterstützer hätten die Reparatur der denkmalgeschützten Werbung aus dem Jahr 1973 ermöglicht. Nach Angaben des Vereins waren die Neonröhren auf einer Länge von 22 Metern an Vater, Mutter, Sohn und Tochter der Suppen löffelnden Familie kaputt gewesen.