Auch für Freunde und Familien der Waldstraßenbewohner ist eine Lösung in Sicht, sagte Hasberg. "Das Thema Gästeparken ist rechtlich am kompliziertesten. Hier sind wir noch auf der Suche nach einer unbürokratischen Lösung. Das ist nicht ganz einfach. Wir sind aber guter Dinge, dass wir das schaffen." Am Dienstag sollen die Vorschläge dem Oberbürgermeister vorgelegt werden. "Es ist noch einmal Thema in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters, wo alle Fachbürgermeister mit dabei sitzen", erklärte Hasberg. "Dort wurden auch schon die Ursprungsvorlage beraten und Schwachstellen festgestellt. Daraufhin hat der Oberbürgermeister gesagt: 'Das Anwohnerparken startet nicht.' Wir haben nun eine überarbeitete Version und hoffen, dass die funktionabel ist." Die Neuregelungen sollen dann ab 1. Januar 2020 in Kraft treten. So lange bleiben die Verkehrsschilder außer Kraft.