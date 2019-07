In Leipzig beginnt am Freitag das nach eigenen Angaben europaweit größte Treffen blinder und sehbehinderter Menschen. Zum Louis-Braille-Festival - benannt nach dem französischen Lehrer, der eine bekannte Blindenschrift erfand - rechnen die Veranstalter mit 3000 Besuchern. Los geht es am Freitag im Konzertgarten des Leipziger Zoos. Bis Sonntagabend gibt es zahlreiche Veranstaltungen für Blinde und Sehbehinderte, darunter Hörfilmkino und «Gaming Lab», wo barrierefreie Videospiele ausprobiert werden können. Weitere Veranstaltungsorte sind unter anderem das Zoogelände und die Universitätskirche St. Pauli.