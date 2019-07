Mit 3.000 Besuchern ist das Louis-Braille-Festival in Leipzig zu Ende gegangen. Insgesamt gab es in den vergangenen drei Tagen mehr als 120 Programmpunkte, teilte der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband mit. Er zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. Nach eigenen Angaben war es das europaweit größte Treffen blinder und sehbehinderter Menschen. Nach Veranstaltungen in Hannover, Berlin und Marburg fand das Fest nun zum vierten Male statt. Es ist nach dem französischen Lehrer Louis Braille benannt, der 1.825 die tastbare Punktschrift erfand und so blinden Menschen besseren Zugang zu Bildung ermöglichte.