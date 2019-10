Die neue Frachtairline Cargo Logic Germany nimmt ab Mittwoch ihren Betrieb am Flughafen Leipzig/Halle auf. Laut Geschäftsführer Johannes Jähn sollen hauptsächlich Flüge in den Bereichen Expressversand und Onlinehandel durchgeführt werden. Außerdem biete das Unternehmen auch Charterflüge an. Bisher beschäftige man 40 Mitarbeiter und zwei Frachtflugzeuge seien im Einsatz. Mitte September hatte das Luftfahrtbundesamt der Airline die Genehmigung erteilt, sich am Flughafen Leipzig/Halle niederzulassen.