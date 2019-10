Auch die Investitionen wurden aufgestockt. Vor einem Jahr wollte die Flughafengesellschaft noch gut 200 Millionen Euro in den Ausbau stecken, jetzt ist sie laut Schuhart bei einer halben Milliarde Euro angelangt. Die Infrastruktur müsse wachsen, um die Nachfrage der Fluglinien bedienen zu können, so Schuhart. Mehr als 50 Frachtfluglinien steuern das Drehkreuz mittlerweile an.