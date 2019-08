Trotz der aktuell schwächelnden Luftfracht setzt der Flughafen Leipzig/Halle weiter auf Wachstum in diesem Sektor. Unter anderem werde das Wartungsunternehmen Amtes ab dem kommenden Jahr rund 300 neue Arbeitsplätze schaffen, teilte Geschäftsführer Uwe Jakob am Dienstagabend in Schkeuditz mit. Das von Amtes genutzte Vorfeld soll erweitert werden, um statt wie bislang sieben bis zu 19 Flieger unterzubringen. Die Firma, ein Tochterunternehmen der für seine Antonow-Frachter bekannten Volga-Dnepr-Group, wartet Frachtflugzeuge.