Freie Fahrt nach der Wahl haben am Sonntag Aufkleber an Fahrkahrtenautomaten der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) versprochen. Doch die Aktion geht nicht auf das Konto der LVB. Das teilten die Verkehrsbetriebe am Mittag auf Twitter mit. Laut LVB-Sprecher Marc Backhaus werden die Sticker entfernt.