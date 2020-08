Seit Montagmorgen fährt der Flexa-Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) auch Seehausen und die Riedelsiedlung in Wiederitzsch an. Damit reagieren die LVB auf Bürgerwünsche aus den Ortsteilen Wiederitzsch, Lindenthal und Breitenfeld. In diesen Gebieten wird Flexa seit Oktober vergangenen Jahres getestet.