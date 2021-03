Trotz der stark zurückgegangenen Fahrgastzahlen durch die Corona-Pandemie planen die Leipziger Verkehrsbetriebe auch für 2021 umfangreiche Investitionen in ihre Infrastruktur. So sei unter anderem die Anschaffung von 36 neuen Fahrzeugen geplant. Wie die LVB mitteilten, handelt es sich um 17 XL-Bahnen und 19 Elektrobusse. Zudem sollen 39 Millionen Euro in Ausbau und Sanierung des Gleisnetzes investiert werden. Die Gesamtsumme der Investitionen beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf 138 Millionen Euro.

Ab Mai ist die Modernisierung des westlichen Verkehrsknotenpunkts am Adler geplant. Auch der Gleisbereich am Hauptbahnhof soll saniert werden. Dies betrifft vorrangig die Gleisführung in die Goethestraße. Geplant ist zudem eine umfangreiche Investition in die E-Bus-Flotte. Hierzu sollen zusätzliche Lademöglichkeiten geschaffen werden. "Nach der Schulung und Qualifikation unserer Fahrer und Werkstattkollegen, sowie dem notwendigen Infrastrukturumbau gehen wir mit den ersten Fahrzeugen auf der Buslinie 89 zum Einsatz", so Ronald Juhrs, Geschäftsführer Technik und Betrieb. "Hier verbessern wir dann auch unser Angebot und fahren aller 10 Minuten."