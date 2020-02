11.02.2020 | 17:08 Uhr | Update Schmutzige Wäsche bei Bürgermeisterwahlkampf in Machern

Am 23. Februar 2020 sind Bürgermeisterwahlen in der Gemeinde Machern im Landkreis Leipzig. Der Wahlkampf ist in vollem Gange und viele Mittel scheinen recht und billig: von Diffamierung bis Beleidigung - in aller Öffentlichkeit. Die schmutzige Wäsche wird im Internet und in sozialen Netzwerken gewaschen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ein Mitglied der CDU-Ortsgruppe.