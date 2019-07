Rund eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall ist ein zehn Jahre altes Mädchen in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei in Leipzig mit.



Das Kind war Abend des 21. Juli in Liebschützberg in Nordsachsen mit seinem Fahrrad von einem Grundstück auf die Straße gefahren. Dort hatte ein 30-Jähriger mit seinem Auto das Kind erfasst.



Bei der Kontrolle des Mannes wurden 1,14 Promille Atemalkohol festgestellt.