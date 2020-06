Ein 29 Jahre alter Mann hat Polizeibeamte in Eilenburg im Landkreis Nordsachsen mit einer Schusswaffe bedroht. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig waren die Beamten in der Nacht zum Dienstag wegen eines Streits zwischen dem Mann und seiner Frau gerufen worden. Als die Polizisten an der Wohnung ankamen, habe sie der 29-Jährigen mit der Waffe in der Hand empfangen. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Pistole niederzulegen, habe sich der Mann geweigert.