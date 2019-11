In Leipzig hat ein offenbar geistig verwirrter Mann einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, war der 33-Jährige Freitagabend im Stadtteil Schleußig in eine Wohnung eingebrochen und hatte dort vor den Augen der 61 Jahre alten Mieterin randaliert. Die Frau floh laut schreiend ins Freie.



Anschließend kaperte er das Auto eines Mannes, der gerade vor dem Haus einparken wollte. Er schmiss das Opfer aus dem Fahrzeug und raste davon. Nachdem er mit dem Auto einen Unfall verursachte, ließ er das Fahrzeug stehen und ging zu Fuß zu einer nahegelegenen Tankstelle. Dort versuchte er, ein weiteres Fahrzeug zu kidnappen, was ihm allerdings nicht gelang. Eine Person aus der Tankstelle fuhr den Mann schließlich zum City-Hotel, wo er eine Angestellte und Gäste bedrohte. Polizisten konnten ihn schließlich im Foyer überwältigen. Der Mann soll am Sonnabend dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe seines Handelns und auch der genaue Ablauf in der Tankstelle sind noch unklar.