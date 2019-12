In Leipzig ist ein Mann bei einer Messerstecherei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren am Montagabend in einem kleinen Park vor dem Hauptbahnhof mindestens zwei Männer miteinander in Streit geraten. Dieser eskalierte, als einer dem anderen in die Schulter stach. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden, zur Schwere seiner Verletzung wurden keine Angaben gemacht. Der Täter floh.