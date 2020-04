Auf der Leipziger Eisenbahnstraße ist ein 48-jähriger Mann schwer verletzt aufgefunden worden. Nach Zeugenangaben sollen am Nachmittag Schüsse in Höhe Ecke Hermann-Liebmann-Straße gefallen sein, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend sagte. Die Beamten hätten zunächst vor Ort aber nichts feststellen können.



Eine Stunde später wurde der 48-Jährige etwa 100 Meter entfernt mit Verletzungen im Halsbereich entdeckt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob seine Verletzungen in Zusammenhang mit den gemeldeten Schüssen stünden, sei Gegenstand der Ermittlungen, so die Sprecherin. Weitere Details waren zunächst unklar. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und der Kripo waren demnach am Abend vor Ort.