In einer Leipziger Straßenbahn hat ein 34-Jähriger mit einer Softairpistole hantiert und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte hätten den Mann am späten Donnerstag aufgrund von Zeugenbeschreibungen im Hauptbahnhof aufgreifen können, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Waffe wurde sichergestellt. Der 34-Jährige wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen, zudem erhielt er eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie eine Belehrung.



Wie sich herausstellte, war der alkoholisierte Mann zuvor in Borsdorf im Landkreis Leipzig aufgefallen. Dort hatte er am Abend seine Waffe vor einem 45-Jährigen und zwei Kindern aus der Jacke gezogen, durchgeladen und auf ein Gebäude gerichtet.