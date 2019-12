Ein Mann ist am Sonnabendnachmittag in Leipzig von einer S-Bahn erfasst worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle nahe der S-Bahnstation Leipzig-Heiterblick, teilte die Polizei mit. Wie alt das Opfer war, darüber gab es zunächst keine Angaben. Die Polizei geht von einem Unfall im Nordosten der Stadt aus, der sich gegen 15:20 Uhr ereignet hat. Die Beamten untersuchen, ob der Mann die Gleise am nahe gelegenen Bahnübergang queren wollte.