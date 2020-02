Der Leipzig Marathon will nachhaltiger und umweltfreundlicher werden. Diese Auflage haben sich die Organisatoren um den Leipziger Stadtsportbund selbst auferlegt. Geschäftsführer Michael Mamzed will vor allem Müll vermeiden und die Luft nicht unnötig verschmutzen. Zur 44. Auflage der Großveranstaltung am 26. April 2020 sollen keine Plastebeutel mehr mit den Anmeldeformularen an die Athleten ausgegeben werden, sondern Briefumschläge.