Leipziger siegt bei Marathon-Premiere in seiner Heimatstadt

Der Leipziger Nic Ihlow hat bei seiner Marathon-Premiere gleich den Sieg eingefahren. Der 23-Jährige gewann am Sonntag die 43. Auflage des Leipzig Marathon. Bei Dauerregen und kühlen Temperaturen brauchte er knapp zwei Stunden und 25 Minuten. Zweiter wurde der slowakische Vorjahressieger Gabriel Svajda, der direkt nach dem Zieleinlauf seiner Freundin einen Heiratsantrag machte. Bei den Damen holte sich die Niederländerin Yvonne van Vlerken in knapp 2:48 Stunden den Sieg. Sie verwies die Leipzigerin Karoline Robe und die für den SC DHfK Leipzig startende Engländerin Gillan Allen auf die Plätze.

Insgesamt 9.653 Meldungen waren für die verschiedenen Strecken des Frühjahrsmarathons eingegangen. Knapp 900 Starter nahmen die Hauptstrecke in Angriff. Rund drei Mal so viel standen beim Halbmarathon in der Startliste. Beim "Halben" triumphierten mit den Leipzigern Vincent Hoyer (1:10:59 h) und Sandra Boitz (1:22:51 h) die beiden Vorjahressieger. Neben den genannten Wettbewerben gab es zusätzlich die 4-Kilometer-Distanz, den Handbike-Halbmarathon sowie weitere Lauf- und Skate-Wettbewerbe.