Nach jahrelangen Diskussionen um einen möglichen Autotunnel unterhalb des Agra-Parks in Markkleeberg, könnte der Bund noch in diesem Jahr eine Entscheidung fällen. Das hofft Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze. Er wünsche sich, "dass die Entscheidung des Bundes im Einklang steht zum Strukturstärkungsgesetz, wo ja diese Tunnelmaßnahme beschrieben ist. Also wir brauchen Fakten, wir brauchen ein Gesetz und eine Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums und dann kann es eigentlich losgehen."